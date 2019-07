மாவட்ட செய்திகள்

முன்னாள் ராணுவ வீரர் வீட்டில் இருந்து, 70 ஆண்டு பழமையான பீரங்கி குண்டு கண்டெடுப்பு - சந்தன மரத்தை கடத்த முயன்றவர்களை துரத்தியபோது சிக்கியது + "||" + From the home of a former soldier, 70 year old artillery bomb detector

முன்னாள் ராணுவ வீரர் வீட்டில் இருந்து, 70 ஆண்டு பழமையான பீரங்கி குண்டு கண்டெடுப்பு - சந்தன மரத்தை கடத்த முயன்றவர்களை துரத்தியபோது சிக்கியது