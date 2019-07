மாவட்ட செய்திகள்

பெண்ணாடம் அருகே, குடிநீர் கேட்டு காலிகுடங்களுடன் பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Asking for drinking water with kalikutankal Public demonstration

பெண்ணாடம் அருகே, குடிநீர் கேட்டு காலிகுடங்களுடன் பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம்