மாவட்ட செய்திகள்

கொளத்தூர், சிங்கபுரம், தும்பல் பகுதிகளில்நாளை மறுநாள் மின்சாரம் நிறுத்தம் + "||" + In the areas of Kolathur, Singapore and Thumbal Power resumes tomorrow

