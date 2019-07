மாவட்ட செய்திகள்

ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் வியாழக்கிழமைகோட்டாட்சியர் அலுவலகங்களில் விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம்கலெக்டர் உமாமகேஸ்வரி தகவல் + "||" + First Thursday of each month Farmers grievance meeting at quotashear offices Collector Umamakeswari information

ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் வியாழக்கிழமைகோட்டாட்சியர் அலுவலகங்களில் விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம்கலெக்டர் உமாமகேஸ்வரி தகவல்