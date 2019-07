மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரிக்கு ரூ.1,623 கோடி வழங்க வேண்டும் - மத்திய அரசுக்கு வைத்திலிங்கம் எம்.பி. வேண்டுகோள் + "||" + Rs 1,623 crore to be given to Puducherry

புதுச்சேரிக்கு ரூ.1,623 கோடி வழங்க வேண்டும் - மத்திய அரசுக்கு வைத்திலிங்கம் எம்.பி. வேண்டுகோள்