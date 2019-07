மாவட்ட செய்திகள்

குளங்களை தூர்வார தனியார் நிறுவனங்கள் முன் வரவேண்டும் - கலெக்டர் விக்ராந்த் ராஜா வேண்டுகோள் + "||" + The ponds should be brought before private companies

குளங்களை தூர்வார தனியார் நிறுவனங்கள் முன் வரவேண்டும் - கலெக்டர் விக்ராந்த் ராஜா வேண்டுகோள்