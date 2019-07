மாவட்ட செய்திகள்

கொரடாச்சேரி அருகே, பாலம் திடீரென இடிந்து விழுந்ததால் அந்தரத்தில் தொங்கிய கார் + "||" + The car that was hanging in the air as the bridge suddenly collapsed

கொரடாச்சேரி அருகே, பாலம் திடீரென இடிந்து விழுந்ததால் அந்தரத்தில் தொங்கிய கார்