மாவட்ட செய்திகள்

கண்ணமங்கலம் அருகேசுரங்க நடைபாதையில் மழைநீர் தேங்குவதால் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + Near Kannamangalam The public suffers from rainwater accumulation in the mining corridor

கண்ணமங்கலம் அருகேசுரங்க நடைபாதையில் மழைநீர் தேங்குவதால் பொதுமக்கள் அவதி