மாவட்ட செய்திகள்

செஞ்சி பகுதியில் இடி, மின்னலுடன் மழை30 வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது + "||" + Thunderstorm, lightning and rain in the red zone Flooded into 30 homes

செஞ்சி பகுதியில் இடி, மின்னலுடன் மழை30 வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது