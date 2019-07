மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லிக்குப்பம் அருகேபஸ்சில் டிக்கெட் எடுக்காததை தட்டிக்கேட்டவருக்கு கத்திக்குத்துவாலிபர் கைது; மேலும் 2 பேருக்கு வலைவீச்சு + "||" + Near Nellikuppam Shout out to anyone who misses the bus ticket Plaintiff arrested; 2 more people

நெல்லிக்குப்பம் அருகேபஸ்சில் டிக்கெட் எடுக்காததை தட்டிக்கேட்டவருக்கு கத்திக்குத்துவாலிபர் கைது; மேலும் 2 பேருக்கு வலைவீச்சு