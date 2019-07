மாவட்ட செய்திகள்

இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் கட்டாயம் ஹெல்மெட் அணிய வேண்டும் பொதுமக்கள் நல்லுறவு கூட்டத்தில் துணை போலீஸ் சூப்பிரண்டு பேச்சு + "||" + Motorcycles are mandatory Deputy Superintendent of Police at a public relations meeting to wear a helmet

இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் கட்டாயம் ஹெல்மெட் அணிய வேண்டும் பொதுமக்கள் நல்லுறவு கூட்டத்தில் துணை போலீஸ் சூப்பிரண்டு பேச்சு