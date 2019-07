மாவட்ட செய்திகள்

நீர்வரத்து குறைந்ததால் தடை நீங்கியது: குற்றாலம் அருவிகளில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி + "||" + Due to low water level, the ban was lifted Tourists allowed to bathe in Courtallam waterfalls

நீர்வரத்து குறைந்ததால் தடை நீங்கியது: குற்றாலம் அருவிகளில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி