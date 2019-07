மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் இருந்து சென்னைக்கு புழுதிக்காற்றிலும் பறந்து சென்ற விமானம் + "||" + From Thoothukudi to Chennai in the dusty air The plane that flew

தூத்துக்குடியில் இருந்து சென்னைக்கு புழுதிக்காற்றிலும் பறந்து சென்ற விமானம்