மாவட்ட செய்திகள்

நாகை பகுதிகளில் செயல்படாத கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வருமா? பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Do surveillance cameras come into use in Naga areas? The expectation of the public

நாகை பகுதிகளில் செயல்படாத கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வருமா? பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு