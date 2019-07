மாவட்ட செய்திகள்

2013, 14–ம் ஆண்டில் தேர்வு எழுதிய ஆசிரியர்களுக்கு ஆண்டு தோறும் கலந்தாய்வு நடத்தி பணி வழங்கப்படும் - அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் தகவல் + "||" + For the authors who wrote the exam in 2013, 14th Annual consultation will be conducted

