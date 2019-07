மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி கருமண்டபத்தில் பழக்கடையில் பூட்டை உடைத்து ரூ.3 லட்சம் திருட்டு மர்ம நபர்களுக்கு போலீசார் வலைவீச்சு + "||" + 3 lakhs of robbery mysterious persons break into lockdown at Trichy counterfeit

திருச்சி கருமண்டபத்தில் பழக்கடையில் பூட்டை உடைத்து ரூ.3 லட்சம் திருட்டு மர்ம நபர்களுக்கு போலீசார் வலைவீச்சு