மாவட்ட செய்திகள்

சாலை விரிவாக்கத்தின் போது மரங்களை வெட்டாமல் மறுநடவு செய்ய வேண்டும்கலெக்டரிடம் கிராம மக்கள் மனு + "||" + Trees should be re-cut without cutting trees during road widening Villagers petition to Collector

சாலை விரிவாக்கத்தின் போது மரங்களை வெட்டாமல் மறுநடவு செய்ய வேண்டும்கலெக்டரிடம் கிராம மக்கள் மனு