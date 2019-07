மாவட்ட செய்திகள்

பட்டிவீரன்பட்டி அருகே டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற கோரி பெண்கள், மாணவிகள் சாலைமறியல் - போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Women and students roadblock demanding the removal of a task shop near Pattiveranpatti - Traffic impact

