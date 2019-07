மாவட்ட செய்திகள்

புதிய கல்வி கொள்கை விவகாரத்தில் சூர்யா, ரஜினி போன்றவர்கள் தி.மு.க.வின் ஊதுகுழலாக செயல்படுகின்றனர் அர்ஜூன் சம்பத் பேட்டி + "||" + Surya and Rajini act as mouthpieces of DMK in new education policy issue Arjun Sampath interview

புதிய கல்வி கொள்கை விவகாரத்தில் சூர்யா, ரஜினி போன்றவர்கள் தி.மு.க.வின் ஊதுகுழலாக செயல்படுகின்றனர் அர்ஜூன் சம்பத் பேட்டி