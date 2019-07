மாவட்ட செய்திகள்

மானாமதுரை வைகையாற்றின் குறுக்கே தரைப்பாலம் அமைக்க ரூ.9 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு + "||" + Allocation of funds for the construction of a bridge across the Manamadurai Vaigai river

மானாமதுரை வைகையாற்றின் குறுக்கே தரைப்பாலம் அமைக்க ரூ.9 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு