மாவட்ட செய்திகள்

23 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கடலுக்கு சென்று மாயமானார்: இலங்கையில் பிச்சை எடுக்கும் ராமேசுவரம் மீனவரை மீட்கக்கோரி வழக்கு, மத்திய–மாநில அரசுகள் பதில் அளிக்க மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + 23 years ago Going to the sea and disappearing: Begging in Sri Lanka Rameshwaram fisherman's case

23 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கடலுக்கு சென்று மாயமானார்: இலங்கையில் பிச்சை எடுக்கும் ராமேசுவரம் மீனவரை மீட்கக்கோரி வழக்கு, மத்திய–மாநில அரசுகள் பதில் அளிக்க மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு