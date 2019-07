மாவட்ட செய்திகள்

பொக்காபுரம் அருகே சிங்காரா வனப்பகுதியில் ஓய்வு எடுத்த புலி - கிராமமக்கள் அச்சம் + "||" + Rest take tiger in the Singara forest near Bokapuram - Villagers fear

