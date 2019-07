மாவட்ட செய்திகள்

அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ.க்களின் அரசியல் எதிர்காலம் சமாதி ஆகிவிடும் - சட்டசபையில் மந்திரி டி.கே.சிவக்குமார் பேச்சு + "||" + Political future of dissatisfied MLAs will be grave - Minister DK Sivakumar's speech in Assembly

அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ.க்களின் அரசியல் எதிர்காலம் சமாதி ஆகிவிடும் - சட்டசபையில் மந்திரி டி.கே.சிவக்குமார் பேச்சு