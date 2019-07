மாவட்ட செய்திகள்

கழிவுநீர் அதிகமாக கலப்பதால் பச்சை நிறமாக மாறிய வாலாங்குளம் தண்ணீர் துர்நாற்றம் வீசுவதால் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + Sewerage Because of the stench of water The general public is Avadi

கழிவுநீர் அதிகமாக கலப்பதால் பச்சை நிறமாக மாறிய வாலாங்குளம் தண்ணீர் துர்நாற்றம் வீசுவதால் பொதுமக்கள் அவதி