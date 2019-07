மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.10 லட்சம் வரதட்சணை கேட்டுபெண் டாக்டருடன் உல்லாசமாக இருந்ததை செல்போனில் படம் பிடித்து மிரட்டல்என்ஜினீயர் கணவர் கைது + "||" + Demanding dowry of Rs.10 lakhs The girl was flirting with the doctor on her cell phone Engineer's husband arrested

ரூ.10 லட்சம் வரதட்சணை கேட்டுபெண் டாக்டருடன் உல்லாசமாக இருந்ததை செல்போனில் படம் பிடித்து மிரட்டல்என்ஜினீயர் கணவர் கைது