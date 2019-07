மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவிலில் அதிகாரிகள் அதிரடி நடவடிக்கை அனுமதியின்றி கட்டப்பட்ட கடைக்கு ‘சீல்’ வைப்பு + "||" + Authorities at Nagercoil Action Seal Deposit to a shop built without permission

நாகர்கோவிலில் அதிகாரிகள் அதிரடி நடவடிக்கை அனுமதியின்றி கட்டப்பட்ட கடைக்கு ‘சீல்’ வைப்பு