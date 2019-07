மாவட்ட செய்திகள்

பாம்பன் ரோடு பாலத்தில் இருந்து கடலில் குதித்த முதியவர்மீனவர்கள் மீட்டனர் + "||" + An old man who jumped into the sea off the Pamban Road Bridge The fishermen were rescued

பாம்பன் ரோடு பாலத்தில் இருந்து கடலில் குதித்த முதியவர்மீனவர்கள் மீட்டனர்