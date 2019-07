மாவட்ட செய்திகள்

கழிவுகளை குப்பை தொட்டியில் கொட்டாத 2 கடைகளுக்கு சீல் வைப்பு உழவர்கரை நகராட்சி அதிரடி + "||" + Waste Don throw in the trash Sealed deposit for 2 shops

கழிவுகளை குப்பை தொட்டியில் கொட்டாத 2 கடைகளுக்கு சீல் வைப்பு உழவர்கரை நகராட்சி அதிரடி