மாவட்ட செய்திகள்

போலீஸ் நிலையத்திற்கு புகார் அளிக்க வருபவர்கள் முக்கியஸ்தர்களை அழைத்து வர வேண்டாம் சூப்பிரண்டு வேண்டுகோள் + "||" + Superintendent's request not to bring in the chiefs to report to the police station

போலீஸ் நிலையத்திற்கு புகார் அளிக்க வருபவர்கள் முக்கியஸ்தர்களை அழைத்து வர வேண்டாம் சூப்பிரண்டு வேண்டுகோள்