மாவட்ட செய்திகள்

3 அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ.க்கள் தகுதி நீக்கம் சட்டத்திற்கு எதிரானது ; பா.ஜனதா எம்.எல்.ஏ.க்கள் பேட்டி + "||" + Elimination of 3 dissatisfied MLAs Against the law; BJP MLAs Interview

3 அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ.க்கள் தகுதி நீக்கம் சட்டத்திற்கு எதிரானது ; பா.ஜனதா எம்.எல்.ஏ.க்கள் பேட்டி