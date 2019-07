மாவட்ட செய்திகள்

பேரையூர் தாலுகாவில் படைப்புழு தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு ஒருவாரத்தில் நிவாரணம் வேளாண் அதிகாரி தகவல்

For affected farmers Relief in one week Agriculture Officer Information

