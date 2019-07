மாவட்ட செய்திகள்

மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதா? வீடு வீடாக சென்று மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ஆய்வு + "||" + Rainwater Harvesting Facility Go house to house Inspection by corporation officials

மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதா? வீடு வீடாக சென்று மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ஆய்வு