மாவட்ட செய்திகள்

குடிமராமத்து திட்ட பணிகளை சிறப்பாக செயல்படுத்ததேவையான உதவிகளை மாவட்ட நிர்வாகத்தால் மேற்கொள்ள நடவடிக்கை + "||" + Effective implementation of civic engagement programs Measures to be taken by the District Administration for necessary assistance

குடிமராமத்து திட்ட பணிகளை சிறப்பாக செயல்படுத்ததேவையான உதவிகளை மாவட்ட நிர்வாகத்தால் மேற்கொள்ள நடவடிக்கை