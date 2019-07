மாவட்ட செய்திகள்

4-வது முறையாக முதல்-மந்திரி : எடியூரப்பா கடந்து வந்த பாதை + "||" + Yeddyurappa was sworn in as the chief minister for the fourth time

4-வது முறையாக முதல்-மந்திரி : எடியூரப்பா கடந்து வந்த பாதை