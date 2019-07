மாவட்ட செய்திகள்

மகள்-மருமகன் தற்கொலைக்கு காரணமான போலீஸ்காரர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - சூப்பிரண்டிடம் மூதாட்டி மனு + "||" + Daughter - nephew committed suicide Action should be taken on the reasoning policeman

மகள்-மருமகன் தற்கொலைக்கு காரணமான போலீஸ்காரர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - சூப்பிரண்டிடம் மூதாட்டி மனு