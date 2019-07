மாவட்ட செய்திகள்

மும்பைக்கு குடிநீர் வழங்கும் மோடக் சாகர் ஏரி நிரம்பியது : மும்பைவாசிகள் மகிழ்ச்சி + "||" + The Modak Sagar Lake, which supplies Mumbai with drinking water, is filled with: Mumbai people are happy

மும்பைக்கு குடிநீர் வழங்கும் மோடக் சாகர் ஏரி நிரம்பியது : மும்பைவாசிகள் மகிழ்ச்சி