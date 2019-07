மாவட்ட செய்திகள்

மும்பை காங்கிரஸ் செயல் தலைவராக ஏக்நாத் கெய்க்வாட் நியமனம் + "||" + Eknath Gaekwad is Appointment of as Mumbai Congress leader

மும்பை காங்கிரஸ் செயல் தலைவராக ஏக்நாத் கெய்க்வாட் நியமனம்