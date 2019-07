மாவட்ட செய்திகள்

அத்தியாவசிய பொருட்களை பாகுபாடின்றி அனைவருக்கும் வழங்க வேண்டும் மாதர் சங்க மாநாட்டில் வலியுறுத்தல் + "||" + Essential items should be provided to all without discrimination

அத்தியாவசிய பொருட்களை பாகுபாடின்றி அனைவருக்கும் வழங்க வேண்டும் மாதர் சங்க மாநாட்டில் வலியுறுத்தல்