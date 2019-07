மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து விவசாய கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் இளைஞர் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Resolution of Youth Congress Executives to abolish all agricultural debts

