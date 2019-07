மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் முன்னாள் பெண் மேயர் உள்பட 3 பேர் கொலை: “குற்றவாளிகளை விரைவில் பிடித்து உரிய தண்டனை வழங்க வேண்டும்”குடும்பத்தினருக்கு நேரில் ஆறுதல் கூறிய கனிமொழி எம்.பி. பேட்டி + "||" + Tirunelveli Three killed, including a former mayor To family Comforting Kanimozhi MP Interview

