மாவட்ட செய்திகள்

பெட்டுகுடி சிவன் கோவிலில் தெவ்வ பண்டிகை கொண்டாடிய படுகர் இன மக்கள் + "||" + The Padukar people who celebrate the 'Thavu' festival at the Petukkudi Shiva Temple

பெட்டுகுடி சிவன் கோவிலில் தெவ்வ பண்டிகை கொண்டாடிய படுகர் இன மக்கள்