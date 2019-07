மாவட்ட செய்திகள்

வானூர் அருகே சம்பவம் மது விருந்தில் தகராறு; மாணவருக்கு கத்திக்குத்து, ரவுடிகள் உள்பட 4 பேருக்கு வலைவீச்சு + "||" + Dispute over wine party; Shout to the student

வானூர் அருகே சம்பவம் மது விருந்தில் தகராறு; மாணவருக்கு கத்திக்குத்து, ரவுடிகள் உள்பட 4 பேருக்கு வலைவீச்சு