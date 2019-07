மாவட்ட செய்திகள்

குமரி, நெல்லை மாவட்டங்களில் உள்ள வடமாநில தொழிலாளர்கள் விவரம் சேகரிக்கப்பட்டு வருகிறது டி.ஐ.ஜி. பிரவீன்குமார் அபிநவ் பேட்டி + "||" + Details of Northern Territory Workers in Kumari and Paddy Districts are being collected. Interview with Praveen Kumar Abhinav

