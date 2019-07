மாவட்ட செய்திகள்

4 வழிச்சாலை திட்டத்துக்கு எதிர்ப்புவீடு, கடைகளில் கருப்புக்கொடி ஏற்றி பொதுமக்கள் போராட்டம் + "||" + 4 Opposition to the road plan Civil Struggle for Black Flags in Home and Stores

