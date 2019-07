மாவட்ட செய்திகள்

வேதாரண்யம் அருகே, நடுக்கடலில் மீனவர்களிடம் வலைகள் கொள்ளை இலங்கை கடற்கொள்ளையர்கள் அட்டூழியம் + "||" + Sri Lankan pirates abduct nets of fishermen in the Mediterranean Sea near Vedaranyam

வேதாரண்யம் அருகே, நடுக்கடலில் மீனவர்களிடம் வலைகள் கொள்ளை இலங்கை கடற்கொள்ளையர்கள் அட்டூழியம்