மாவட்ட செய்திகள்

நாங்கள் சதித்திட்டம் தீட்டவில்லை:மூட்டை, மூட்டையாக பணம் கைப்பற்றப்பட்டதால் தேர்தல் நிறுத்தப்பட்டது + "||" + We have not conspired: Bundle, Bundle of money recovered The election was halted

நாங்கள் சதித்திட்டம் தீட்டவில்லை:மூட்டை, மூட்டையாக பணம் கைப்பற்றப்பட்டதால் தேர்தல் நிறுத்தப்பட்டது