மாவட்ட செய்திகள்

பார்வையற்றோருக்கான மாநில சதுரங்க போட்டி 22 மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்கள் பங்கேற்பு + "||" + State for the Blind Participants from 22 districts participated in the chess competition

பார்வையற்றோருக்கான மாநில சதுரங்க போட்டி 22 மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்கள் பங்கேற்பு