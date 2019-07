மாவட்ட செய்திகள்

பாக்ஜலசந்தி, மன்னார் வளைகுடா கடலில் கண்காணிப்பு பணியில் இந்திய கடலோர காவல் படையின் 7 கப்பல்கள் + "||" + Pakjalasandhi, in the Gulf of Mannar Bay Of the Indian Coast Guard in surveillance work 7 ships

பாக்ஜலசந்தி, மன்னார் வளைகுடா கடலில் கண்காணிப்பு பணியில் இந்திய கடலோர காவல் படையின் 7 கப்பல்கள்