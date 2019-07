மாவட்ட செய்திகள்

களியக்காவிளை அருகே மாணவர்களுக்கு கஞ்சா விற்ற 2 வாலிபர்கள் கைது + "||" + 2 youth arrested for selling cannabis to students near Kaliyakkavil

களியக்காவிளை அருகே மாணவர்களுக்கு கஞ்சா விற்ற 2 வாலிபர்கள் கைது