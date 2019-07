மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகளை கண்டு கொள்ளாமல்8 வழிச்சாலையை அமைப்பதிலேயே முதல்-அமைச்சர் ஆர்வமாக உள்ளார்அய்யாக்கண்ணு பேட்டி + "||" + Without finding the farmers The First Minister is interested in setting up the 8-lane road Interview with Ayyakanna

விவசாயிகளை கண்டு கொள்ளாமல்8 வழிச்சாலையை அமைப்பதிலேயே முதல்-அமைச்சர் ஆர்வமாக உள்ளார்அய்யாக்கண்ணு பேட்டி